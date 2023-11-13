Российские компании представили более 60 проектов на рынке TIFFCOM

Российские компании подвели итоги международного рынка контента TIFFCOM 2023, прошедшего в рамках 36-го Токийского международного кинофестиваля, передает пресс-служба Роскино.



Отмечается, что для российских кинопроизводителей прошедший в Токио кинорынок стал очень результативным. В течение трех дней представители компаний провели почти 300 встреч с представителями Японии, Китая, Сингапура, Южной Кореи, Индии, Таиланда, Малайзии и других стран. Почти 1,2 тысячи зарубежных представителей ознакомились с онлайн-каталогом России.



Сообщается, что многие дистрибьюторы обсуждают покупку кинотеатральных прав и готовы выпускать российские проекты на широком экране. В числе проектов, которые были рассмотрены для закупки кинотеатральных прав, были «По щучьему велению», «Три Богатыря и Пуп Земли», «Красный шелк», «Василий», «Лед 3», «Балет», «Обратимая реальность», «Чук и Гек. Большое приключение».



Кроме того, достигнуты договоренности о лицензировании на территорию Японии пакета из семи телесериалов. Дистрибьюторы из Вьетнама, Индии, Китая и Японии заинтересовались детективными сериалами «Гадалка 2», «Воскресенский», «Кремень», «Академия», «Тайфун».



На кинорынке была представлена также российская анимационная продукция, которая вызвала большой интерес у иностранных компаний.









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