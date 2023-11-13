В рамках проекта «Культура для школьников» прошли «Дни театрального искусства»

На международной выставке-форуме «Россия» завершились мероприятия программы «Дни театрального искусства», передает пресс-служба Минкультуры России.



Заключительные мероприятия прошли 11 и 12 ноября. Для учеников среднеобразовательных школ была проведена творческая встреча с ведущим солистом Большого театра Андреем Меркурьевым. В павильоне «Атом» прошел мастер-класс по сценическому гриму, который провела Маргарита Кичерова.



События 12 ноября были посвящены детям с особенностями слуха, состоялись мастер-классы по актерскому мастерству, сценическому жестовому языку, сцендвижению.



Организаторами проекта «Культура для школьников» являются Министерство культуры России, Минпросвещения России, Центр культурных стратегий, Российский фонд культуры.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России