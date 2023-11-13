Мистический триллер «Сны Алисы» выйдет онлайн с 7 декабря

Вышел трейлер фильма «Сны Алисы». Ролик представил онлайн-кинотеатр Premier.



Мистический триллер о школьнице, расследующей убийство подруги с помощью сверхъестественного дара, выйдет на платформе 7 декабря.



Режиссером фильма выступил Андрей Джунковский. В актерский состав вошли Алина Гвасалия, Екатерина Вилкова, Денис Шведов, Алексей Розин, Александра Ребенок, Полина Ауг, Дарья Екамасова, Василий Юсковец.



Фильм «Сны Алисы» в 2021 году вошел в программу Каннского фестиваля сериалов Canneseries и сериальную программу Международного кинофестиваля Женевы.









Фото: кадр из фильма "Сны Алисы"