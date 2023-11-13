Мистический триллер «Сны Алисы» выйдет онлайн с 7 декабря

Анимационный сериал расскажет о богатыре, который собрал свою команду супергероев в Санкт-Петербурге...
Артист вернулся со спецоперации в отпуск.
Режиссером фильма будет начинающий кинематографист Антон Зайцев.
Онлайн-премьера пройдет в группе «ВКонтакте».
Церемония традиционно стала кульминацией фестиваля музыкальных театров «Видеть музыку».
Анимационный сериал расскажет о богатыре, который собрал свою команду супергероев в Санкт-Петербурге...
Артист вернулся со спецоперации в отпуск.
Режиссером фильма будет начинающий кинематографист Антон Зайцев.
Онлайн-премьера пройдет в группе «ВКонтакте».
Церемония традиционно стала кульминацией фестиваля музыкальных театров «Видеть музыку».
Выставка откроется 24 ноября в Государственном историческом музее (ГИМ).
Питчинги более чем 370 проектов пройдут до 17 ноября.
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13.11.2023