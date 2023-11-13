В театре «Русская песня» пройдет гала-концерт лауреатов конкурса «Казачий круг»

В театре «Русская песня» пройдет гала-концерт лауреатов Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг», передает пресс-служба Министерства культуры России.



Отмечается, что конкурс проводится ежегодно в рамках реализации утвержденной президентом Стратегии государственной политики в отношении российского казачества.



В этом году региональные отборочные этапы прошли в 12 регионах, их участниками стали почти 2,8 тысячи человек.



Завершится фестиваль 14 ноября торжественным гала-концертом в Московском государственном театре «Русская песня». Лауреаты фестиваля выступят на одной сцене с ведущими национальными коллективами и представят многообразие самобытной казачьей культуры.



Художественным руководителем гала-концерта выступит народная артистка России Надежда Бабкина.









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