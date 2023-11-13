Фильм «Единица Монтевидео» примет участие в International Film Festival of India 2023

Картина «Единица Монтевидео» режиссера Татьяны Лютаевой примет участие в 54-м Международном кинофестивале Индии, передает пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion.



Сообщается, что картина с Алексеем Серебряковым и Агнией Дитковските в главных ролях будет показана в программе Cinema of World Индийского кинофестиваля. Смотр пройдет в Гоа с 20 по 28 ноября.



Ранее фильм «Единица Монтевидео» победил в десяти номинациях на международном кинофестивале Cinergo в Афинах, а также стал призером международного фестиваля CineOFF в Италии. Фильм также получил диплом жюри 45-го Московского международного кинофестиваля в секции «Русские премьеры».



Фильм рассказывает историю талантливого хирурга (Алексей Серебряков), который выходит из тюрьмы, где отбыл срок по обвинению в неосторожном убийстве жены. Из-за психологической травмы герой Серебрякова не может разговаривать, его дочь не хочет иметь с ним ничего общего. Герою предстоит вернуть доверие дочери.



В фильме также снимались Ксения Раппопорт, Евгений Ткачук, Александр Феклистов, Полина Кутепова, Ольга Лапшина и другие.









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