Хабенский рассказал о планах поставить свой спектакль

По словам Хабенского, он готовится весной начать репетиции спектакля в качестве театрального режиссера.На вопрос о том, по какому произведению будет постановка, Хабенский сообщил, что это будет близкое и хорошо знакомое театру название.«Знаю, что такое действительно хороший режиссер. Очень надеюсь пройти через эту воду. Ведь есть иной уровень режиссуры — актерский. Когда, по сути, играешь роли вместе с коллегами и выстраиваешь нечто похожее на спектакль по мотивам того или другого произведения», — приводит агентство слова Хабенского.