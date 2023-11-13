В Артеке прошел детско-юношеский форум «Наследники традиций»

В Артеке прошел детско-юношеский форум «Наследники традиций»

13.11.2023

В Международном детском лагере «Артек» прошел VIII Всероссийский детско-юношеский форум «Наследники традиций», передает пресс-служба Министерства культуры России.

Форум проходил с 19 октября по 9 ноября в рамках творческого проекта «Народное творчество — детям». Участниками мероприятия стали 50 воспитанников фольклорно-этнографических коллективов, солисты-исполнители из разных регионов страны.

Участники форума в течение трех недель были задействованы в различных мероприятиях 12-й смены «Страна, в которой мы живем». Ребята представили несколько концертных программ.

Форум проводится при финансовой поддержке Министерства культуры России в рамках нацпроекта «Культура».


Фото: пресс-служба Министерства культуры России