В Петербурге дом архитектора Брюллова включили в реестр региональных памятников

В Санкт-Петербурге дом архитектора Александра Брюллова включен в реестр региональных памятников, сообщает пресс-служба городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).



Дом, признанный памятником, в XIX веке посещали композитор Михаил Глинка, писатель Николай Гоголь, художник Карл Брюллов. Там проходили музыкальные вечера с участием деятелей культуры.



«Распоряжением председателя КГИОП Сергея Макарова "Дом А.П. Брюллова (Конторы Губбард Эджертон и Ко)" (набережная Лейтенанта Шмидта, 37) включен в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения. С 1840 по 1873 год здание принадлежало выдающемуся зодчему Александру Брюллову», — говорится в сообщении.



Отмечается, что во второй половине XIX века в доме Брюллова арендовали квартиры известные деятели культуры, преподаватели, военные моряки, морские исследователи.



В советские годы в доме Брюллова располагался Морской клуб ДОСААФ, в начале XXI века в части здания расположилась гостиница.









Фото: пресс-служба КГИОП