Режиссер Александр Митта экстренно госпитализирован

Режиссер Александр Митта госпитализирован из-за ухудшения состояния здоровья, говорится в заявлениях его киношколы.



В минувшее воскресенье помощник режиссера Геннадий Иванов сообщил, что режиссеру вызывали скорую из-за повышения температуры, но оставили на домашнем лечении, так как режиссер отказался от госпитализации.



«Режиссера Александра Митту прямо сейчас экстренно госпитализировали из его квартиры в Москве. По нашей информации, болеющему пневмонией народному артисту РФ стало резко хуже — он не мог даже самостоятельно сидеть. Ухудшение возникло на фоне перенесенного инсульта», — указано в Telegram-канале киношколы режиссера.





Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Дебютировал в кино в 1961 году, когда поставил фильм «Друг мой, Колька!». Митта поставил такие фильмы, как «Экипаж», «Граница. Таежный роман», «Гори, гори, моя звезда» и другие картины.









Фото: газета "Культура"