«По щучьему велению» в третий раз возглавил прокат в России

Конкурс проводится ежегодно в рамках реализации утвержденной президентом Стратегии государственной п...
Картина с Алексеем Серебряковым и Агнией Дитковските в главных ролях будет показана в программе Cine...
Александра Митту экстренно госпитализировали в Москве.
По словам Хабенского, он готовится весной начать репетиции спектакля в качестве театрального режиссе...
Форум проходил с 19 октября по 9 ноября в рамках творческого проекта «Народное творчество — детям».
Конкурс проводится ежегодно в рамках реализации утвержденной президентом Стратегии государственной п...
Картина с Алексеем Серебряковым и Агнией Дитковските в главных ролях будет показана в программе Cine...
Александра Митту экстренно госпитализировали в Москве.
По словам Хабенского, он готовится весной начать репетиции спектакля в качестве театрального режиссе...
Форум проходил с 19 октября по 9 ноября в рамках творческого проекта «Народное творчество — детям».
Актер умер в возрасте 78 лет в результате болезни.
Дом, признанный памятником, в XIX веке посещали композитор Михаил Глинка, писатель Николай Гоголь, х...
Кинематографисту вызывали скорую из-за повышения температуры.
Сборы фильма с Никитой Кологривым в главной роли составили 308,4 млн рублей за минувшие выходные.
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За год фестивальной жизни картина удостоилась 15 наград.
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Специальный приз за лучшую режиссеру получил Резо Гигинеишвили за фильм «Пациент № 1».
Дата выхода аниме неизвестна, но сериал по «Терминатору» выйдет в 2024 году.
Премьера была приурочена к открытию проекта «Театр в кино».
В шестерку финалистов конкурса вошли три исполнителя из РФ, два из Японии и один из Италии.
Экспозиция представляет ретроспективное анимационное дефиле, в подготовке которого были задействован...
Серия премьерных спектаклей пройдет с 23 по 26 ноября.
Валерий Гергиев, Симфонический оркестр и балет Мариинского театра выступят в Зарядье.
Она состоится 13 ноября на телеканале «Мультиландия».
13.11.2023