«По щучьему велению» в третий раз возглавил прокат в России

13.11.2023

«По щучьему велению» в третий раз возглавил прокат в России
Российский фильм «По щучьему велению» в третий раз возглавил прокат в России и СНГ, передает kinobusiness.com.

Сборы фильма с Никитой Кологривым в главной роли составили 308,4 млн рублей за минувшие выходные.

На втором месте расположился фильм «Капитан Марвел 2», его сборы составили 57,5 млн рублей. Тройку лидеров замкнул фантастический триллер «Катастрофа», он собрал 29 млн рублей.

Четвертое место в списке лидеров проката занял триллер «Синдром» (24,9 млн рублей), на пятом месте — российский фантастический триллер Рената Давлетьярова «Человек ниоткуда». Картина заработала 18,8 млн рублей.


Фото: кадр из фильма «По щучьему велению»