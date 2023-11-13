Инвестиции в искусство обсудят на сессии «Деловая культура» форума в Петербурге

Дискуссия состоится в пятницу, 17 ноября, сообщил модератор сессии, председатель ВЭБ. РФ Игорь Шувалов.«Многие современные предприниматели думают не только о прибыли, но и о создании особой ценности для своего города и всего общества. Созидательная функция предпринимательства невозможна без реализации культурных проектов и инициатив», — приводит агентство слова Шувалова.Игорь Шувалов выразил надежду на то, что в ходе открытого диалога удастся наметить контуры будущего развития, основанного на партнерстве культуры и предпринимательства, взаимном влиянии разных сфер человеческой деятельности.Дискуссия пройдет при участии гендиректора ТМХ Кирилла Липа, президента ОМК Натальи Ереминой, главного управляющего директора «Альфа-банка» Владимира Верхошинского, главы совета директоров группы компаний «Севкабель» Александра Вознесенского и других.