В Санкт-Петербурге прошел концерт в честь юбилея рок-группы «Алиса»

За год фестивальной жизни картина удостоилась 15 наград.
Рок-коллектив исполнял полюбившиеся всем хиты.
Специальный приз за лучшую режиссеру получил Резо Гигинеишвили за фильм «Пациент № 1».
Дата выхода аниме неизвестна, но сериал по «Терминатору» выйдет в 2024 году.
Премьера была приурочена к открытию проекта «Театр в кино».
За год фестивальной жизни картина удостоилась 15 наград.
Рок-коллектив исполнял полюбившиеся всем хиты.
Специальный приз за лучшую режиссеру получил Резо Гигинеишвили за фильм «Пациент № 1».
Дата выхода аниме неизвестна, но сериал по «Терминатору» выйдет в 2024 году.
Премьера была приурочена к открытию проекта «Театр в кино».
В шестерку финалистов конкурса вошли три исполнителя из РФ, два из Японии и один из Италии.
Экспозиция представляет ретроспективное анимационное дефиле, в подготовке которого были задействован...
Серия премьерных спектаклей пройдет с 23 по 26 ноября.
Валерий Гергиев, Симфонический оркестр и балет Мариинского театра выступят в Зарядье.
Она состоится 13 ноября на телеканале «Мультиландия».
Неотъемлемой частью сценического действия станет приглашенный эстрадный коллектив музыкантов.
Впервые представление оперы состоялось именно в этом театре в 1890 году.
Архивные снимки расскажут о том, как выглядели парки столицы в разные времена года и в период праздн...
В экспозиции представлены восточные, бальные, театральные, рекламные, сувенирные и дорожные веера.
Российскую версию знаменитой программы по музыке и песням композитора мирового кино Ханса Циммера по...
После обновления театр предстанет перед зрителями в имперском стиле.
В первый вечер прозвучит Четвертая («Романтическая») симфония. ...
Он будет проходить до конца года на площадках пяти дворцов города.
Еще более 7 тыс. человек посмотрели онлайн-трансляции событий мероприятия.
Участниками мероприятия станут шесть коллективов из Тулы, Нижнего Новгорода и Саратова.
12.11.2023