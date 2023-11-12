В Санкт-Петербурге прошел концерт в честь юбилея рок-группы «Алиса»

12.11.2023

В Санкт-Петербурге прошел концерт в честь юбилея рок-группы «Алиса»
Рок-группа «Алиса» отметила свое 40-летие масштабным концертом на главной арене «Юбилейного» в Санкт-Петербурге, сообщает «Московский комсомолец».

Рок-коллектив исполнял полюбившиеся всем хиты, а фанаты закидали шарфами лидера группы Константина Кинчева. Весь зал пел свои самые любимые песни вместе с «Алисой».

Для поклонников также представили световое шоу.

Недавно в Петербурге открылась мемориальная доска, посвященная Ленинградскому рок-клубу.