На кинофестивале в Котбусе Резо Гигинеишвили получил приз за лучшую режиссуру

На кинофестивале в Котбусе Резо Гигинеишвили получил приз за лучшую режиссуру

12.11.2023

Специальный приз 33-го Международного кинофестиваля в Котбусе за лучшую режиссеру получил Резо Гигинеишвили за фильм «Пациент № 1», сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

В «Пациенте № 1» идет рассказ о генеральном секретаре ЦК КПСС Константине Черненко. Фильм повествует о последних днях правителя СССР.

Главную роль играет Александр Филиппенко. В фильме также снялись Ольга Макеева, Ирина Купченко, Сергей Гилев и Инна Чурикова.
 
В начале октября Гигинеишвили получил за фильм «Пациент № 1» почетный приз Фонда Вернера Херцога.



Фото: кадр из фильма «Пациент № 1»