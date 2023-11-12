Netflix выпустил первый рекламный ролик к аниме по «Терминатору»

На мероприятии Geeked Week стриминг-сервис Netflix поделился первым рекламным аниме сериала «Терминатор» по популярной киновселенной Джеймса Кэмерона, сообщает «КиноТВ».





Проектом занимается Production IG, известная по «Призраку в доспехах» и антологии «Звездных войн». Постановщиком выступает режиссер Масаси Кудо.





Сюжет будет разворачиваться в двух временных линиях — в будущем и настоящем.





В будущем покажут 2022 год и войну людей с машинами, а в 1997 году действия сосредоточатся на главной героине, пытающейся спасти ученого Малькольма Ли, который работает над искусственным интеллектом, способным противостоять Скайнету в этой бесконечной войне. Противник по их следу отправляет безжалостного убийцу.

У аниме пока нет точной даты премьеры, но сериал по «Терминатору» выйдет в 2024 году.