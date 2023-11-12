Россиянин Дмитрий Пинчук выиграл 8-й конкурс саксофонистов имени Адольфа Сакса

Победителем 8-го Международного конкурса саксофонистов имени Адольфа Сакса стал 17-летний россиянин Дмитрий Пинчук, сообщает ТАСС.





Конкурс носит имя изобретателя саксофона и проводится раз в четыре года в его родном городке Динан на юге Бельгии. Он считается самым престижным в мире саксофонной музыки.





В 2023 году он проходил с 31 октября по 11 ноября, в нем принимали участие 264 кандидата из 19 стран мира. В шестерку финалистов конкурса вошли три исполнителя из России, два из Японии и один из Италии. В финале конкурса каждый из финалистов исполнил по две композиции общей продолжительностью около 40 минут.

Все три российских саксофониста, вышедшие в финал, — Владимир Пецкус, Михаил Казаков и Дмитрий Пинчук — являются выпускниками Московского государственного колледжа музыкального исполнительства имени Фредерика Шопена.





Адольф Сакс родился в 1814 году в семье мастера по изготовлению духовых инструментов. Наделенный музыкальными способностями и изобретательским талантом, он много экспериментировал и сконструировал саксофон и саксгорн.













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