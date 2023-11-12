Русский музей представил мультимедийное дефиле в Таврическом дворце

В Таврическом дворце на площадке 2-го Международного форума «Содружество моды» проходит мультимедийная выставка «Мода. От авангарда до соцреализма», созданная на основе художественных коллекций Русского музея. Она продлится до 23 ноября 2023 года.





Как сообщает пресс-служба Русского музея, экспозиция представляет собой ретроспективное анимационное дефиле, в подготовке которого были задействованы произведения русских художников первой трети XX века, от 1910-х до 1932 года.





Визуализированная история отечественной моды, представленная на выставке, разворачивается от звезд русского авангарда до драматичного перелома эпох, обозначенного мастерами соцреализма.





В коллекции Русского музея хранятся «модные» эскизы и сделанные по ним платья Варвары Степановой и Любови Поповой, а также произведения художников, отражающие изменения в моде того времени.





Представленный на выставке нетрадиционный взгляд на развитие моды в живописи, графике, плакате, книжной иллюстрации и других артефактах демонстрирует многообразие средств художественной выразительности в современной российской культуре и новейшей цифровой реальности.













Фото: пресс-служба Русского музея