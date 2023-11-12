Русский музей представил мультимедийное дефиле в Таврическом дворце

12.11.2023

Русский музей представил мультимедийное дефиле в Таврическом дворце
В Таврическом дворце на площадке 2-го Международного форума «Содружество моды» проходит мультимедийная выставка «Мода. От авангарда до соцреализма», созданная на основе художественных коллекций Русского музея. Она продлится до 23 ноября 2023 года.

Как сообщает пресс-служба Русского музея, экспозиция представляет собой ретроспективное анимационное дефиле, в подготовке которого были задействованы произведения русских художников первой трети XX века, от 1910-х до 1932 года.

Визуализированная история отечественной моды, представленная на выставке, разворачивается от звезд русского авангарда до драматичного перелома эпох, обозначенного мастерами соцреализма.

В коллекции Русского музея хранятся «модные» эскизы и сделанные по ним платья Варвары Степановой и Любови Поповой, а также произведения художников, отражающие изменения в моде того времени.

Представленный на выставке нетрадиционный взгляд на развитие моды в живописи, графике, плакате, книжной иллюстрации и других артефактах демонстрирует многообразие средств художественной выразительности в современной российской культуре и новейшей цифровой реальности.



Фото: пресс-служба Русского музея