В Москве проходит V Московский фестиваль «Зарядье»

В концертном зале «Зарядье» проходит V Московский фестиваль «Зарядье», сообщает пресс-служба Мариинского театра.





В Большом и Малом залах пройдет пять концертов Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением маэстро и один балетный вечер. Все мероприятия запланированы до 16 ноября.





Так, 12 ноября слушателей ждет русская программа: Серенада для струнного оркестра Чайковского, Октет для духовых Стравинского и Четырнадцатая симфония Шостаковича.

Вечер 13 ноября пройдет под знаком Прокофьева — на концерте прозвучат симфоническая сюита для большого оркестра «Шут», симфоническая сюита «Ромео и Джульетта», сюита из балета «Золушка», а также Шестая симфония композитора.





14 ноября будет исполнена музыка Берлиоза — в этом году отмечается 220 лет со дня рождения композитора. В программу вошли фрагменты его драматической симфонии «Ромео и Джульетта», фрагменты драматической легенды «Осуждение Фауста», а также «Фантастическая симфония».





На концерте 15 ноября прозвучат Четвертая симфония Брамса и Четвертая симфония Чайковского.





16 ноября на сцене Большого зала пройдет вечер балета — три постановки представят публике ведущие солисты балетной труппы Мариинского театра.









Фото: газета «Культура»