«Союзмультфильм» покажет премьеру сериала «Смешарики. Новые приключения»

С 13 ноября на телеканале «Мультиландия» стартует премьера сериала «Смешарики. Новые приключения» киностудии «Союзмультфильм», сообщает пресс-служба телеканала.

Приключения круглых друзей никогда не заканчиваются: они веселятся, познают необъятный мир и учат таким простым, но важным истинам. Теперь смешарики стали трехмерными и объединились, чтобы порадовать зрителей новыми невероятными приключениями.

Однако будет не только весело, но и очень интересно и познавательно. Новые сюжеты удивят неожиданными поворотами и дадут ответы на многие вопросы. Кто такие Степанида и Шура? Кто похищает время? Кто подставил Кроша? И кто на самом деле смеется последним?

Премьерные показы начнутся с 13 ноября с понедельника по четверг в 13:00.













Фото: пресс-служба телеканала «Мультиландия»