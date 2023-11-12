В театре РОСТА Нонны Гришаевой состоится премьера спектакля «Бесприданница»

18 и 19 ноября в Театре РОСТА в Царицыно под руководством заслуженной артистки России Нонны Гришаевой состоится премьера музыкального спектакля «Бесприданница» по одноименной пьесе А.Н. Островского, сообщает пресс-служба театра.





«Пьеса «Бесприданница» — квинтэссенция размышлений Островского на тему человеческих страстей и пороков, настоящей любви и борьбы человека с социумом, попытки сильного чувства пробиться сквозь препятствия жизни. Мы постарались сделать спектакль, который будет понятен самой широкой зрительской аудитории, в стиле и исходя из задач нашего театра. Мы всегда преподносим классику в интересном, зрелищном, в данном случае — музыкальном виде», — рассказывает режиссер спектакля Александр Нестеров.

Музыку к «Бесприданнице» написал композитор Александр Бараев, автором текстов песен стал Вениамин Борисов.





В спектакле исключительно живой звук. Актеры играют на музыкальных инструментах, также неотъемлемой частью сценического действия стал приглашенный эстрадный коллектив музыкантов.

Пресс-показ музыкального спектакля пройдет 17 ноября в 18:00.