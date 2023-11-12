Мариинка отмечает 190-летие Александра Бородина показами оперы «Князь Игорь»

Мариинский театр отмечает 190-летие со дня рождения композитора Александра Бородина показами оперы «Князь Игорь», передает ТАСС.





По этому случаю на Исторической сцене Мариинки эта опера прозвучит дважды — в полдень и вечером. В дневном спектакле главные партии исполняют Евгений Никитин, Инара Козловская, Екатерина Сергеева, Роман Широких, Владимир Ванеев и Мирослав Молчанов, в вечернем — Эдем Умеров, Татьяна Павловская, Зинаида Царенко, Александр Михайлов, Александр Морозов и Михаил Петренко.





Впервые представление этой оперы состоялось именно в Мариинском театре в 1890 году, когда композитора уже не было в живых. Свою последнюю крупную работу он создавал на протяжении двух десятилетий, так и не успев закончить. После его смерти Николай Римский-Корсаков и Александр Глазунов завершили это сочинение.





Александр Бородин вошел в отечественную историю как композитор, химик-органик, общественный деятель и медик. Он был участником «Могучей кучки» — творческого содружества, в которое входили выдающиеся композиторы его времени. Бородин носил звание почетного гражданина Российской империи.













Фото: пресс-служба Мариинского театра