Главархив представил новую онлайн-выставку «Парки Москвы. Осень»

В виртуальном музее «Москва — с заботой об истории» открылась онлайн-фотовыставка «Парки Москвы. Осень», сообщили в пресс-службе Главного архивного управления города Москвы.





Архивные снимки расскажут о том, как выглядели парки столицы в разные времена года и в период праздничных гуляний и значимых событий.





В экспозиции представлены работы советских фотожурналистов: Бориса Трепетова, Наума Грановского, Виктора Ахломова, Валерия Ситникова и других.

На них изображены гуляющие по столичным паркам москвичи второй половины XX века. Также онлайн-посетители увидят цветные исторические фотоснимки самих парков, например, кадр Парка Горького, сделанный в 1950-х годах, и снимок грота в Тимирязевском парке 2000-х годов.





На выставке также представлены работы репортажных фотографов — Михаила Озерского, Олега Цесарского и Валерия Ситникова. На кадрах можно увидеть выступление оркестра во время праздника духовной музыки в 1980-х годах, воздушный шар в небе во время праздника газеты «Красная звезда» и другие интересные исторические события Москвы.













Фото: Pixabay.com