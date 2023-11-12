В усадьбе Воронцово открылась выставка вееров XVIII–XX веков

Выставка «Веер, мой спутник верный» открылась в отреставрированном флигеле усадьбы Воронцово, сообщает портал мэра и правительства Москвы.





В экспозиции представлены восточные, бальные, театральные, рекламные, сувенирные и дорожные веера XVIII–XX веков из собраний коллекционера Екатерины Животовской и хранителя частных и монастырских фондов Российского государственного архива древних актов Екатерины Россан.





Каждый аксессуар имеет уникальный дизайн. Веера выполнены в техниках плиант, бризе, плие, пальметта и других. Для их создания использовались различные материалы, такие как слоновая кость, цевка, дерево, целлулоид, бумага, перья.





Посетители смогут увидеть европейские веера эпохи модерна, а также узнают, какими аксессуарами пользовались героини книжной классики, например Наташа Ростова и Анна Каренина.





Вместе с тем в экспозиции представлена коллекция восточных вееров со знаменитым кантонским веером «Тысяча лиц». Уникальность этого предмета заключается в том, что нарисованные на нем китайцы облачены в одеяния из натурального шелка, а их лица созданы из слоновой кости.