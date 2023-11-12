В Москве состоялась российская премьера шоу Art of Hans Zimmer

12.11.2023
Российскую версию знаменитой программы Art of Hans Zimmer по музыке и песням композитора мирового кино Ханса Циммера показали на «ВТБ-Арене» в Москве, сообщает «Российская газета».
На российской сцене прозвучали саундтреки к фильмам «Король Лев», «Пираты Карибского моря», «Бэтмен», «Код да Винчи», «Мадагаскар», «Гладиатор», «Дюна».
Шоу «Искусство Ханса Циммера» было одинаково интересно и смотреть, и слушать. Ради Art of Hans Zimmer в Москве установили рекорд: до 120 человек на сцене, 236 световых приборов разного назначения и визуальных возможностей, шесть лазерных проекторов.
На заднике сцены установили огромные экраны, где транслировали видео-арт или наиболее знаковые и узнаваемые кинокадры. Саму сцену насытили техникой и технологиями для спецэффектов.
Музыканты Академического Большого концертного оркестра имени Ю.В. Силантьева расположились на сцене, в вокальных номерах выходили Камерный хор Московской консерватории, этно-фьюжн группа «Треугольный сон», прима театра «Градский Холл» Софья Онопченко, другие солисты.
Art of Hans Zimmer продолжит путешествие по России. Второе шоу состоится в Санкт-Петербурге 12 ноября.
Фото: кадр из фильма «Мертвецы не рассказывают сказки»