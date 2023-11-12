Театр Никиты Михалкова откроется после капитального ремонта в 2024 году

Центр театра и кино Никиты Михалкова на Поварской улице планируется открыть после реконструкции в 2024 году.





Здание театра — памятник конструктивизма братьев-архитекторов Весниных, поэтому перестраивать его нельзя. Там выполняют капитальный ремонт, обновят интерьеры. После реконструкции театр предстанет перед зрителями в имперском стиле.

«Театр хочется видеть нарядным, в имперском стиле. Смотреться должно дорого. Будут зеркала на потолке и в нишах, мрамор в сочетании с деревом, что очень эффектно. В фойе — черная лакированная мебель. Кресла для зрительного зала приедут из Италии. Занавес похож на огромное панно. На фасаде и внутри помещения обыграна эмблема театра «Мастерская 12 Никиты Михалкова» — рассекающие небо стрижи», — рассказал автор проекта реконструкции художник Юрий Купер «Комсомольской правде».





Скоро в здании начнутся отделочные работы.













Фото: скриншот Youtube