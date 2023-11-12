Филармония Петербурга откроет абонементный цикл в честь 200-летия Антона Брукнера

12.11.2023

Филармония Петербурга откроет абонементный цикл в честь 200-летия Антона Брукнера
Большой зал Филармонии имени Дмитрия Шостаковича открывает двухлетний абонементный цикл «Антон Брукнер. Великий австрийский романтик». Он посвящен 200-летию со дня рождения композитора.

Как сообщает ТАСС, новый абонемент откроется концертом Академического симфонического оркестра Филармонии под управлением заслуженного артиста России Владимира Альтшулера, одного из немногих дирижеров, исполнивших все симфонии этого композитора.

В этот вечер прозвучит Четвертая («Романтическая») симфония.
 
В течение сезона в программе абонемента с филармоническими Заслуженным коллективом России и Академическим симфоническим оркестром симфонии Брукнера исполнят также австрийские дирижеры — обладатель премии Grammy Ганс Граф, трижды номинант на Grammy Ион Марин и российские музыканты Феликс Коробов и Дмитрий Юровский.

Симфонии будут звучать в сочетании с музыкой других композиторов, вписывающей брукнеровские партитуры в разный стилистический и смысловой контекст.


 
Фото: Pixabay.com