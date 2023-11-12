Филармония Петербурга откроет абонементный цикл в честь 200-летия Антона Брукнера

Большой зал Филармонии имени Дмитрия Шостаковича открывает двухлетний абонементный цикл «Антон Брукнер. Великий австрийский романтик». Он посвящен 200-летию со дня рождения композитора.





Как сообщает ТАСС , новый абонемент откроется концертом Академического симфонического оркестра Филармонии под управлением заслуженного артиста России Владимира Альтшулера, одного из немногих дирижеров, исполнивших все симфонии этого композитора.





В этот вечер прозвучит Четвертая («Романтическая») симфония.

В течение сезона в программе абонемента с филармоническими Заслуженным коллективом России и Академическим симфоническим оркестром симфонии Брукнера исполнят также австрийские дирижеры — обладатель премии Grammy Ганс Граф, трижды номинант на Grammy Ион Марин и российские музыканты Феликс Коробов и Дмитрий Юровский.





Симфонии будут звучать в сочетании с музыкой других композиторов, вписывающей брукнеровские партитуры в разный стилистический и смысловой контекст.









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