В Петербурге состоится музыкальный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга»

ХХХ Международный музыкальный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» откроется в Шереметевском дворце премьерой музыкально-литературного спектакля «Бессмертная возлюбленная» — о женах великих музыкантов, сообщает ТАСС.
Образы возлюбленных Моцарта, Бетховена, Беллини и Шумана, ставших бессмертными благодаря тому, что они были запечатлены в творениях композиторов, раскроет автор идеи спектакля певица Марина Зятькова. В концерте примут участие пианист Станислав Соловьев и «Санкт-Петербург трио».
В Николаевском дворце пройдет концерт с участием итальянского трубача Нелло Сальцы, солиста саундтреков Эннио Морриконе.
Звезда мировой оперной сцены Барбара Фриттоли, знаменитая «вердиевская сопрано», выступит в Мраморном зале Этнографического музея в концерте, посвященном чествованию юбилейного сезона фестиваля. Она споет также в концерте «Музыкальные юбилеи уходящего года», который пройдет в Эрмитаже.
Фестиваль будет проходить до конца года на площадках пяти дворцов города. Завершится он 31 декабря новогодними представлениями в Михайловском замке.
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