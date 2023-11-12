Посетителями фестиваля Достоевского в Новгородской области стали около 7 тыс. человек

Около 7 тыс. человек посетили XXVII Международный театральный фестиваль Ф.М. Достоевского в Новгородской области, еще свыше 7 тыс. человек посмотрели онлайн-трансляции его событий, сообщает ТАСС.





11 ноября, в день рождения Федора Михайловича Достоевского, закрылся XXVII Международный театральный фестиваль. По уже сложившейся традиции в этот день участники фестиваля возложили цветы к памятнику писателя в Старой Руссе.

Вечером в Великом Новгороде состоялся показ драмы «Дядюшкин сон» Театра «Школа драматического искусства» из Москвы, а в Старой Руссе — «Роман между строк» показал Воркутинский драматический театр им. Б.А. Мордвинова из Республики Коми.

Фестиваль проходил с 3 по 11 ноября. За это время прошли 26 показов 23 спектаклей на шести площадках в Великом Новгороде и Старой Руссе.









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