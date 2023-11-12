В Саратове открыли фестиваль «Шнитке и современники»

В Саратове открыли фестиваль «Шнитке и современники»

12.11.2023

Фестиваль хорового искусства «Шнитке и современники» открылся в Саратове с исполнения цикла «Три духовных хора» композитора Альфреда Шнитке, сообщает ТАСС.

Фестиваль проходит в рамках VI Хоровых ассамблей «Золотые огни Саратова» в областной филармонии имени Шнитке.

Основная идея проекта — популяризация академического хорового пения, сохранение традиций хорового исполнительства и привлечение молодого поколения.
 
В фестивале принимают участие Тульский государственный хор, камерный хор «Нижний Новгород», Академический симфонический оркестр Саратовской филармонии, саратовский Театр хоровой музыки, Академический хор Саратовской консерватории имени Л.В. Собинова, а также Академический смешанный хор саратовского областного колледжа искусств.
 
Концерты будут проходить в зале филармонии до 24 ноября. Заключительное выступление состоится в день рождения Шнитке.



Фото: Pixabay.com