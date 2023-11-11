Мариинский театр подготовил серию событий к Петербургскому культурному форуму

В рамках IХ Санкт-Петербургского международного культурного форума с 16 по 18 ноября на всех сценах Мариинского театра пройдут специальные события — премьера оперы «Лакме», гастроли Самарского академического театра оперы и балета имени Шостаковича, спектакли филиалов Мариинского театра во Владивостоке и Владикавказе.





Как рассказали в пресс-службе театра, серия событий, приуроченных к Культурному форуму, откроется 16 ноября. На новой сцене Мариинского театра состоится оперная премьера — «Лакме» Лео Делиба в режиссерской версии Сергея Новикова. Спектакль создан совместно с Красноярским государственным театром оперы и балета имени Хворостовского.





На следующий день, 17 ноября, на новой сцене Мариинского театра будет представлена опера «Мастер и Маргарита» Сергея Слонимского в постановке Юрия Александрова. Спектакль, премьера которого недавно состоялась в Самарском академическом театре оперы и балета имени Шостаковича, стал первым полномасштабным сценическим воплощением этой оперы в России. Самарская труппа впервые покажет эту постановку в Мариинском театре.





В рамках культурного форума Мариинский театр также представит спектакли своих филиалов. 18 ноября на исторической сцене будет показан балет филиала Мариинского театра в РСО — Алания «Парфюмер. История одной любви» на музыку современных композиторов в постановке Валерия Суанова. Приморская труппа Мариинского театра в этот же день покажет оперу «Паяцы» Леонкавалло в постановке Марата Гацалова. Будущий кемеровский филиал Мариинского театра будет представлен концертом Губернаторского симфонического оркестра Кузбасса под управлением Тао Линя 17 ноября. На вечере прозвучит Шестая симфония Шуберта, Вторая сюита для джаз-оркестра Шостаковича и «Славянский марш» Чайковского.





Завершит серию специальных событий премьера предыдущего сезона — «Нюрнбергские мейстерзингеры» Вагнера в постановке Константина Балакина. 18 ноября главные партии исполнят Ирина Чурилова, Ярослав Петряник, Евгений Никитин и Глеб Перязев. За дирижерским пультом — Валерий Гергиев.









Фото: пресс-служба Мариинского театра