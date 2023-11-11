Елизавета Боярская проведет мастер-класс на VII фестивале «Уроки режиссуры»

Елизавета Боярская, Игорь Яцко, Александр Калягин, Александра Урсуляк, Евгений Цыганов проведут открытые мастер-классы в рамках образовательной программы «Мастерская» VII фестиваля «Уроки режиссуры» Биеннале театрального искусства.





Как сообщили в пресс-службе фестиваля, мероприятия пройдут в Доме-музее Станиславского и московском театре Et Cetera под руководством Александра Калягина.





«Мастерская» — образовательный проект фестиваля «Уроки режиссуры», в рамках которого проходят лекции, мастер-классы, творческие встречи. 2023 год в России объявлен годом педагога и наставника, и сквозная тема «Мастерской» — «Метод и школа».





В рамках спецпроекта знаменитые актеры и режиссеры расскажут о своих мастерах, а через них — о театре в широком смысле слова, об основах профессии и секретах мастерства. Уже состоялись мастер-классы Марины Брусникиной, Адольфа Шапиро, Владимира Панкова, Андрея Смолякова, Леонида Ярмольника.





13 ноября состоится мастер-класс Елизаветы Боярской в московском театре Et Cetera, 22 ноября — Игоря Яцко в Доме-музее Станиславского, 23 ноября — Александра Калягина в московском театре Et Cetera, 26 ноября — Александры Урсуляк в Доме-музее Станиславского, 3 декабря — Евгения Цыганова.





Посетить мастер-классы можно бесплатно. Необходима предварительная регистрация на сайте фестиваля.





Напомним, VII фестиваль «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры» проходит с 6 октября по 4 декабря. На главных театральных площадках Москвы проходят конкурсные показы 14 спектаклей. Среди участников фестиваля — театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Лесосибирска, Нягани, Екатеринбурга, Луганска, Кудымкара, Макеевки, Йошкар-Олы, Томска и др.









Фото: пресс-служба фестиваля «Уроки режиссуры»