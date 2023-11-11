Российские книгоиздатели участвуют в международной книжной выставке в Баку

Более 600 книг, выпущенных издательствами РФ, представлено на 9-й Бакинской международной книжной выставке в Бакинском экспоцентре.





Как отметил посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов, наша страна впервые участвует в выставке в качестве почетного гостя. Участие российских издателей и авторов в таком масштабном проекте имеет огромное значение, поскольку русский язык в Азербайджане продолжает сохранять свою актуальность, передает ТАСС





Российский стенд площадью 100 кв. метров входит в число самых крупных в экспозиции. На нем представлены произведения классиков русской литературы, современных писателей и поэтов, книги по истории и географии России. Основной акцент сделан на детской литературе.





Также презентовали изданные в Год русского языка три тома «Антологии современной литературы стран СНГ. Проза. Поэзия. Детская литература» и двухтомная «Антология современной русской литературы» в переводе на языки народов стран СНГ, в том числе на азербайджанский.





В рамках выставки будут проходить лекции по актуальным вопросам литературы и переводческого дела, презентации книг российских авторов в переводе на азербайджанский язык, встречи с российскими литераторами, чья биография или творческая судьба связана с Азербайджаном.





Выставка продлится до 15 ноября. Свою продукцию представляют книгоиздатели из 11 стран.









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