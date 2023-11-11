Кинопрограмму и диктант с Натальей Варлей представит Иркутская область на выставке «Россия»

Иркутская область представит на выставке-форуме «Россия» программу, посвященную кинематографу, и покажет фильм об экспедиции глубоководных аппаратов «Мир» на Байкале, сообщили в пресс-службе правительства региона.





Иркутская область активно развивает собственное кинопроизводство и представит кинопрограмму в день региона, 17 ноября.





На мероприятии запланирован кинодиктант «Помедленнее, я записываю» и «Гайдай-квиз». Он посвящен комедиям советского режиссера Леонида Гайдая, который вырос и начинал творческий путь в Иркутске. Его проведет заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей, снимавшаяся в его фильмах.





Документальную ленту о погружениях глубоководных обитаемых аппаратов «Мир» в Байкал представят ученый, исследователь Мирового океана Анатолий Сагалевич и кинорежиссер Владимир Марин. Иркутский режиссер Юрий Яшников представит проект «Киноинтервью» об известных людях Иркутска. Зрители узнают подробности съемок документального фильма о знаменитом драматурге из Приангарья Александре Вампилове «Саня, драматург».

На выставке в музее кино ВДНХ покажут кинолетопись «Земля у Байкала», которую в течение последних десяти лет создают молодые режиссеры, продолжая традиции Восточно-Сибирской студии кинохроники — одной из самых крупных в СССР. Студия проработала в регионе более полувека.









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