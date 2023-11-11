Картина «Капитан Марвел 2» продемонстрирует самый низкий старт для фильмов Marvel в американском прокате, сообщает Бюллетень кинопрокатчика.





По предварительной информации, супергеройская лента идет на $47–55 млн за первый уик-энд. Для сравнения — это ниже, чем результат «Невероятного Халка» ($55,4 в 2008 году) и «Человека-муравья» ($57,2 в 2015 году).





Если говорить о проектах, которые не относятся к кинематографической вселенной Marvel, то были результаты хуже — например, «Морбиус» ($39 млн в 2022 году), перезагрузка «Фантастической четверки» от 20th Century Fox ($25,6 млн в 2015 году), первый «Блэйд» ($17 млн в 1998 году) и «Электра» ($12,8 млн в 2005 году).





«Капитан Марвел 2» также удостоился оценки B на CinemaScore. Ранее из всех картин киновселенной такую же оценку получали только «Вечные» и «Человек-муравей и Оса: Квантомания».









Фото: кадр из фильма «Капитан Марвел 2»