«Капитан Марвел 2» продемонстрирует самый низкий старт для фильмов Marvel

11.11.2023

«Капитан Марвел 2» продемонстрирует самый низкий старт для фильмов Marvel
Картина «Капитан Марвел 2» продемонстрирует самый низкий старт для фильмов Marvel в американском прокате, сообщает Бюллетень кинопрокатчика

По предварительной информации, супергеройская лента идет на $47–55 млн за первый уик-энд. Для сравнения — это ниже, чем результат «Невероятного Халка» ($55,4 в 2008 году) и «Человека-муравья» ($57,2 в 2015 году). 

Если говорить о проектах, которые не относятся к кинематографической вселенной Marvel, то были результаты хуже — например, «Морбиус» ($39 млн в 2022 году), перезагрузка «Фантастической четверки» от 20th Century Fox ($25,6 млн в 2015 году), первый «Блэйд» ($17 млн в 1998 году) и «Электра» ($12,8 млн в 2005 году).

«Капитан Марвел 2» также удостоился оценки B на CinemaScore. Ранее из всех картин киновселенной такую же оценку получали только «Вечные» и «Человек-муравей и Оса: Квантомания».


Фото: кадр из фильма «Капитан Марвел 2»