Во Владивостоке появится крупный культурно-образовательный центр

Строящийся культурно-образовательный центр во Владивостоке должен объединить филиалы четырех крупных музеев, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко в ходе открытия Дня Приморского края на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.





Комплекс во Владивостоке будет располагаться в двух локациях: на острове Русский и на улице Аксаковской — главной видовой площадке города, сообщает ТАСС





Центр должен объединить филиалы четырех крупных музеев: Третьяковской галереи, Русского музея, Эрмитажа и Музея Востока. В образовательный сегмент кластера войдут филиалы Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории им. Петра Ильича Чайковского (ЦМШ), Московской государственной академии хореографии (МГАХ), Российского государственного института сценических искусств.





По словам Кожемяко, культурно-образовательный центр будет привлекать туристов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.





В марте 2019 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству и руководству регионов открыть новые культурно-образовательные и музейные комплексы во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе. Создание таких комплексов является одним из приоритетных направлений нацпроекта «Культура».





Как ранее сообщала газета «Культура», международная выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все российские регионы.









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