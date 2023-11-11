Под Псковом открылась выставка о работе российской почты в XIX веке

Сотрудники федерального Псковского музея-заповедника открыли первую выставку, посвященную российской почтовой связи XIX века, сообщила гендиректор музея Светлана Мельникова.





По ее словам, экспозиция под названием «Шло пешком и неизвестно с кем под ручку» расположилась в единственном в мире музее-усадьбе первой русской женщины-математика Софьи Ковалевской. Экспонаты собраны из фонда музея-усадьбы и областного музея почтовой связи города Великие Луки, передает ТАСС





На выставке можно увидеть письменные и почтовые принадлежности XIX — начала XX века. В фонде музея — письма семьи Ковалевской. Среди артефактов, представленных впервые общественности, предметы XIX века, которые вышли из ежедневного обихода. Среди них — старинная перьевая ручка, чернильница, перочистка, пресс-папье, а также детская игрушка-копилка «Почтовый ящик».





Посетители также могут познакомиться с образцами марок и конвертов с портретом Софьи Ковалевской и с коллекцией открыток начала XX века, которая хранится в областном музее почтовой связи города Великие Луки.