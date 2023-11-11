Луганский драмтеатр представит спектакль на сцене московского Et Сetera

Луганский академический русский драматический театр имени Луспекаева 13 ноября покажет спектакль «Акакий» на Основной сцене московского театра Et Сetera, сообщил представитель аппарата мэра и правительства Москвы по вопросам культурного сотрудничества с новыми регионами Александр Кибовский.





По его словам, единственный московский показ спектакля «Акакий» пройдет в рамках конкурсной программы VII фестиваля «Уроки режиссуры» Биеннале театрального искусства. Его постановщиком выступил Сергей Васин, передает ТАСС





Москва также проводит тематические выставки, организовывает гастроли артистов в новых регионах России. Культбригада Москонцерта по случаю Дня народного единства представила интернациональную культурно-просветительскую программу на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. С 31 октября по 7 ноября 2023 года концерты и культурно-просветительские программы были показаны для военнослужащих и жителей Волновахи, Херсона, Донецка и многих других населенных пунктов.





За полтора года московские артисты провели более 1 тыс. выездных мероприятий на территории новых регионов, а учреждения культуры передали более 15 тыс. книг, более сотни музыкальных инструментов, около 500 учебных пособий, перечислили напрямую свыше 25 млн рублей. Кроме того, 17 школ искусств Москвы и Донбасса заключили соглашения о сотрудничестве в сфере детского и юношеского образования.









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