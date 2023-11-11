В Русском музее прошла ежегодная акция «Синичкин день»

Воспитанники школы-интерната № 1 имени Грота с нарушением зрения стали участниками ежегодного праздника «Синичкин день» в Летнем саду Русского музея, сообщили в пресс-службе музея.





В лекционном зале павильона «Голубятня» в боскете «Птичий двор» детям рассказали об истории праздника «Синичкин день», о птицах, зимующих в садах Русского музея, и правилах их подкормки. Ребята познакомились с различными видами семян, зерен и ягод, предпочитаемых птицами.





Ученики школы-интерната смогли тактильно изучить птичьи гнезда, а также развесить приготовленные ими «угощения» для птиц в различных уголках сада и засыпать зерновую смесь в кормушку боскета, воссозданную по историческим изображениям.





В пресс-службе напомнили, что праздник «Синичкин день» отмечается в России в ноябре. Он учрежден по инициативе российского Союза охраны птиц с целью привлечения внимания людей к зимующим в северных широтах синицам, лазоревкам, снегирям, сойкам и другим пернатым. Праздник знаменует начало для птиц зимнего сезона.









Фото: пресс-служба Русского музея