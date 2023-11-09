В Сочи стартовали съемки комедии «Лотерея» с Анной Михалковой

Съемки авантюрной комедии «Лотерея» режиссера Софьи Карпуниной стартовали в Сочи. Производством занимаются кинокомпании «Кулик Продакшн» и «Централ Партнершип».





Сценаристами выступили Евгений Кулик и Дмитрий Балуев. Главные роли в фильме исполнили Анна Михалкова, Ирина Розанова, Евгений Кулик и Алексей Серебряков. Также в «Лотерее» сыграют Мила Ершова, Агния Кузнецова, Сергей Аброскин и многие другие.





«Лотерея» — история двух мужчин. Первый находится «под каблуком» у супруги, а сам мечтает о свободной жизни. Второй является его полной противоположностью. Оба гонятся за миллиардом, который по договоренности герои должны разделить поровну. В один момент мужчины понимают, что купить можно не все.





«Для меня это кино, в первую очередь, про человеческие отношения и отношения с самим собой», — приводит слова режиссера kp.ru





Съемки пройдут в Сочи и Геленджике, а также в Москве. Завершить съемочный процесс группа планирует до конца декабря. В прокат фильм может выйти уже летом 2024 года.









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