Появились первые кадры мультфильма «Головоломка 2»

Вышли первые кадры нового мультфильма Pixar «Головоломка 2» – продолжения знаменитой истории про девочку Райли Андерсон и ее переживания. Премьера анимационной картины запланирована на июнь 2024 года.





Вторая часть известного мультфильма расскажет о подростковом периоде главной героини. Девочку ждут старые эмоции: Радость, Печаль, Страх, Гнев и Брезгливость. Также в фильме появится новый персонаж – Тревожность. В тизере-трейлере можно заметить, что подростка ждут серьезные эмоциональные потрясения на пути к большому взрослению. Не исключено, что в сиквеле зрителей ждут и другие эмоции.





Режиссером «Головоломки 2» стал Келси Манн. Автор известен участием в создании «Хорошего динозавра». Сценарий для продолжения мультфильма написала Мэг Лефов. Она же была и автором истории первой части.









Фото: YouTube