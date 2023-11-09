Фестиваль бразильского кино может пройти во Владивостоке в 2024 году

Фестиваль бразильского кино планируют провести в 2024 году во Владивостоке. Об этом журналистам сообщил посол Бразилии в России Родриго де Лима Баэна.





Дипломат рассказал ТАСС , что сейчас проходит первый показ фестиваля в Нижнем Новгороде. Организаторы хотят децентрализовать его и перенести из Москвы и Санкт-Петербурга в другие города России.





«В следующем году мы хотим расширить наш фестиваль и привезти его во Владивосток», — сообщил посол.





По словам дипломата, такие мероприятия демонстрируют дружбу между странами. Посол считает, что через культуру Россия и Бразилия сближаются все больше и больше.





Фестиваль стартовал в Нижнем Новгороде 9 ноября. Программа состоит из восьми современных фильмов в различных жанрах. Так, зрители увидят драму, биографию, комедию и документальное кино. Организаторы стремились показать все краски и энергию Бразилии с помощью картин.









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