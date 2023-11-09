Ансамбль из Бурятии завоевал Гран-при фестиваля в Китае

Заслуженный коллектив народного творчества, образцовый ансамбль народного танца «Булжамуур» удостоился Гран-при арт-фестиваля творчества детей и молодежи в Китае. Речь идет о «Юных звездах Харбина».





На фестивале ансамбль представил три постановки: «Эдельвейс», «Весенняя степь» и «Наша полянка». Выступления исполняли основной состав коллектива: ведущая и выпускная группы.





Мастерство коллектива удостоилось бурных аплодисментов, уточняет ВГТРК «Бурятия». Ансамбль также пригласили на фестиваль в 2024 году.





«Наши дети станцевали так, что всех покорили! Столько восторженных отзывов мы услышали от зрителей, руководителей других коллективов и организаторов», — поделилась руководитель «Булжамуура» Людмила Овчинникова.





По ее словам, были отмечены высокая сценическая культура, артистизм, особая энергетика, которая исходит от танцоров во время исполнения программы на сцене и вне. Овчинникова добавила, что сам фестиваль очень разнообразен. Участники из России и Китая исполнили танцы, песни и музыку.









Фото: YouTube