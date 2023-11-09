Уникальное издание Блока с автографом впервые представили в Санкт-Петербурге

Посетители музея-квартиры Александра Блока в Санкт-Петербурге смогут впервые увидеть уникальное издание с автографом писателя. Об этом журналистам рассказала куратор выставки, специалист по экспозиционной и выставочной деятельности музея Ирина Аполлонова.





Проект посвящен первой публикации драмы «Роза и крест» в альманахе «Сирин». Выставка открылась в рамках «Истории одной книги». Это многолетний выставочный проект, который призван показать гостям музея уникальные издания с автографами Блока или его современников, передает ТАСС





«Ведь обычно они видят только корешки книг, которые аккуратными рядами в наших книжных шкафах стоят, и лишь один раз в месяц избранная книга экспонируется в открытом виде», — поделилась с агентством Аполлонова.





Сегодня посетители увидят подлинник 1913 года, который представляет исключительную ценность и выставляется впервые. По словам Аполлоновой, подобный раритет из соображений сохранности нельзя экспонировать длительное время. Выставка будет работать до 22 декабря.









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