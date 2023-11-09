Программа «Золотой маски» в Петербурге открылась спектаклем театра «Урал опера балет»

Осенняя программа фестиваля «Золотая маска» в Санкт-Петербурге открылась спектаклем L.A.D. театра «Урал опера балет». В постановке объединились четыре произведения на музыку композитора Леонида Десятникова в хореографии Максима Петрова, Максима Севагина, Андрея Кайдановского и Вячеслава Самодурова.





По данным ТАСС , привезенный спектакль был отмечен специальной премией жюри музыкального театра «За талантливое воплощение музыки Десятникова в хореографии». Фестиваль продлится до 25 ноября.





««Золотая маска» стремится делать все возможное для того, чтобы театральный процесс двигался, чтобы театры искали какие-то новые формы. И наверное, важно не само наличие номинаций «Масок», а то, что мы тоже стали участниками этого процесса в поиске путей развития театра в нашей стране», — поделился директор уральского театра Андрей Шишкин на конференции в петербургском пресс-центре агентства.





Руководитель региональной программы Наталья Яневская напомнила, что Петербург традиционно является завершающей точкой большой программы, которую «Золотая маска» проводит по всей России. В этом году в фестивальную программу вошли коллективы из Омска, Екатеринбурга, Ульяновска, Петрозаводска, Новосибирска.









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