Писатели из России познакомят студентов Индии с русской литературой

Российские писатели встретятся с преподавателями в Индии и их студентами, чтобы рассказать им о русской литературе. Об этом журналистам рассказал председатель Мурманского отделения Союза писателей России Илья Виноградов.





Встречи пройдут в рамках международного проекта «Книжная полка русской литературы», передает ТАСС . Писатели также пообщаются со школьниками, которые изучают русский язык и культуру. Участниками проекта стали авторы из Мурманска, Липецка и Челябинска.





«Он проходит уже третий раз, но в этом году впервые состоится в культурной столице Индии – Калькутте», — поделился Виноградов с агентством.





Писатели в рамках визита посетят знаковые места страны. По словам Виноградова, они подарят учебным заведениям книги русских авторов, включая современных. Писатели также расскажут о культурных проектах России.





Виноградов подчеркнул, что они хотят наладить связи между современными российскими авторами и преподавателями, студентами и школьниками Индии. Идеи русских писателей уже показали востребованность и большой интерес с индийской стороны.









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