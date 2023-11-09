Царское Село проведет 20 выставочных проектов в 2024 году

Государственный музей-заповедник «Царское Село» в 2024 году проведет 20 выставочных проектов. Об этом рассказали в пресс-службе ГМЗ.





Директор музея Ольга Таратынова особо выделила две масштабные выставки, которым предстоит случиться в наступающем году. Также она рассказала о работе с музеем-партнером на новых территориях.





Царское Село и Всероссийский музей А.С. Пушкина готовят выставку «Поэт и царь» к 225-летию со дня рождения знаменитого поэта. Ожидается, что экспозицию разместят в Камероновой галерее в Екатерининском парке летом 2024-го.





«Эта выставка посвящена важным моментам из жизни Пушкина, его взаимоотношениям с императором и великими князьями. Особый акцент мы сделаем на интересе августейшей фамилии к творчеству поэта во второй половине XIX — начале ХХ века, расскажем о связях потомков Пушкина с императорской семьей», — поделилась директор ГМЗ «Царское Село» Ольга Таратынова.





Также продолжится путешествие по стране масштабного передвижного выставочного проекта «Объединяя Россию: от Царскосельской железной дороги до Великого Сибирского пути». Он проводится совместно с Музеем железных дорог России, ГАРФ. Проект посвящается 185-летию открытия первой в стране Царскосельской железной дороги и 130-летию основания Транссибирской магистрали. Выставка путешествует по стране с 2022 года.





Также продолжится сотрудничество музея с партнерами, пройдут другие проекты, приуроченные к значимым для страны датам. В Царском Селе продлят и проект «Цветущий дворец».





Ранее Музеи Московского Кремля поделились своими рабочими планами. В Минкультуры учреждение представило десять выставочных проектов, которые запланированы на 2024 год.









Фото: Пресс-служба ГМЗ «Царское Село»