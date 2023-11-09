В Омском музее имени Врубеля обнаружили 13 произведений искусства из галереи князя Горчакова

Омский музей изобразительных искусств имени Врубеля издал каталог «Поощряйте искусства» с 13 картинами из коллекции выдающегося дипломата, последнего канцлера Российской империи Александра Горчакова. Событие приурочено к 225-летию князя.





Издание каталога осуществлялось при поддержке фонда «История Отечества». В него вошли уникальные архивные документы и факты о жизни князя, а также 13 картин из его коллекции.





«В основном это произведения западноевропейских авторов. Каталог объединяет 13 произведений. За этим изданием стоит сложный многолетний труд», — поделилась с журналистами директор музея Фарида Буреева.





Автор издания и хранитель фонда советской и современной графики музея Елена Реутова в беседе с ТАСС отметила, что после революции собрание Горчаковых было национализировано и разбросано по всей стране. Судьба большинства произведений до сих пор неизвестна.





В ходе исследования выяснилось, что некоторые работы были приписаны другим авторам. Так, натюрморт Мишеля де Буйона XVII века в каталоге картин Горчакова описывался как произведение Яна ван Хейсума.





Работа по подготовке каталога началась с выставки 1998 года, которую организовал Эрмитаж. Тогда выяснилось, что четыре или пять работ были переданы в Омск.









Фото: YouTube