В конкурсе Viola Masters примут участие музыканты из Южной Кореи, Китая и Узбекистана

Музыканты из России, Южной Кореи, Китая, Узбекистана и других стран станут участниками Международного конкурса альтистов под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета. Об этом рассказал сам маэстро в беседе с журналистами.





Напомним, IX Международный конкурс альтистов по руководством Башмета Viola Masters проходит в столице. В Москве с 8 по 16 ноября выступят участники из разных стран.





«Заявок было больше, участников меньше, чем заявок, кто-то просто не успел подготовиться. Будет 19 человек, в том числе из Южной Кореи, Китая и Узбекистана», — уточнил Башмет.





По мнению дирижера, главное – заявить о себе на конкурсе. Также, безусловно, нужно играть «чисто и ритмично». Башмет подчеркнул, что первая основа заключается во владении инструментом, а потом уже стилем. Необходимо уметь и владеть паузами, добавил он.





Ранее Башмет заявил о заинтересованности Европы и Японии в его гастролях. Маэстро отметил, что США никаких действий не предпринимают.









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