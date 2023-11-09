Музеи Московского Кремля представили выставочные проекты в Минкультуры России

Музеи Московского Кремля запланировали десять выставочных проектов на 2024 год. Об этом Министерству культуры России рассказала гендиректор музеев Елена Гагарина.





Пять выставок пройдут в Кремле, четыре — в российских регионах, а одна состоится в Национальном музее Китая (Пекин). В марте откроется проект «Любители родной истории. Павел Карабанов и московские коллекционеры XIX века», посвященная Русскому музею Павла Карабанова.





В июле 2024 года планируется открытие выставки из Султаната Оман. Сейчас Музеи Московского Кремля ведут переговоры по этому вопросу.





В ноябре следующего года начнет работать проект «Наследие Петра Великого и дворцовые перевороты в Российской империи». В пресс-службе Музеев Московского Кремля отметили, что выставка откроется в юбилейную дату, знаменующую 300-летие коронации императрицы Екатерины I.





В мае запустят в Парадном вестибюле Оружейной палаты запустят проект «Во что играли наши предки». Выставка будет посвящена играм на досках, а также остальным играм типа головоломок.





В октябре откроется выставка «История создания памятника императору Александру II в Московском Кремле». Важнейшим проектом 2024 года будет совместная с Владимиро-Суздальским музеем-заповедником выставка «Русский феникс. Суздальская земля». Она пройдет в год 1000-летия основания Суздаля и ознаменует юбилей города, который широко отметят в следующем году. Экспозиция откроется в День России, 12 июня.





Хабаровский краевой музей имени Гродекова ждет проект «Золото. Власть и роскошь». В сентябре откроется выставка «Мир Фаберже» в Музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени Арсеньева.





Четвертый региональный проект пройдет в Челябинске. Местом проведения выставки «Четыре столетия русского чая» станет Исторический музей Южного Урала.





В Китае после долго перерыва состоится проект «Русское застолье. От царского пира до правительственного приема». Выставку приурочили к 75-летней годовщине дипломатических отношений России с КНР.









Фото: Шахматы из тридцати двух фигур в футляре, Россия, 1766 г. / Музеи Московского Кремля



