Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» отправляется в Чувашию

«Санктъ-Петербургъ Опера» отправится на гастроли в Чувашию, которые стартуют 18 ноября. Об этом сообщила пресс-служба театра.





В рамках гастролей труппа представит оперные постановки «Сначала музыка, слова потом» А. Сальери и «Директор театра» В. А. Моцарта. Выступления пройдут на сцене Чувашского театра оперы и балета «Волга Опера» в рамках XXXIII Международного оперного фестиваля имени Михайлова, который проводится ежегодно в конце ноября-начале декабря в Чебоксарах в память об известном басе и местном уроженце Максиме Михайлове.





«Надеемся, что это станет началом тесного творческого сотрудничества между театрами», — поделился худрук, и. о. директора «Волги Оперы» Андрей Попов.





Государственный камерный музыкальный театр «Санктъ-Петербургъ Опера» существует с 1987 года. Его знают не только в России, но и за рубежом. Художественный руководитель и основатель театра – народный артист РФ Юрий Александров, который также является режиссером с мировым именем, поставившим спектакли на знаменитых престижных сценических площадках, напомнили в пресс-службе.









Фото: Пресс-служба «Санктъ-Петербургъ Опера»