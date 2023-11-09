Кукольный театр впервые появился в поезде Деда Мороза

Кукольный театр на 21 зрителя с бархатными креслами, декорациями и гардеробом впервые появился в сказочном поезде Деда Мороза. Аналогов такому вагону в России не существует, уточнили в пресс-службе губернатора Вологодской области.





Вагон обустроили как настоящий театр. Бархатные кресла, лепнина на потолке и зона гардероба – все это создает театральный антураж.





«Его построили специально для «Поезда Деда Мороза», для тематических представлений», — говорится в сообщении пресс-службы губернатора.





Помощники Деда Мороза покажут постановку «Волшебная книга». Спектакль является путешествием по страницам сказок, во время которого дети встретят Бабу-Ягу, персонажей «12 месяцев», Снежную Королеву. В конце представления маленькие зрители получат сладкие подарки.





В 2023 году Дед Мороз отправится в новогоднее путешествие 11 ноября. Сначала он посетит города Лабытнанги, Воркуту, Усинск, Печору, Ухту и Сыктывкар. 18–19 ноября он проведет в своей вотчине, отпразднует день рождения и зажжет огни на первой в России новогодней елке.





После этого волшебник продолжит поездку и преодолеет на поезде более 32 тысяч километров, посетит более 80 городов. По завершении зимнего сезона вагон «Кукольный театр» войдет в состав круизных туристических поездов с возможностью превращения в вагон-кинотеатр.









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